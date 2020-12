Milan-Celtic, i convocati di Pioli: rientra Bennacer

I convocati di Pioli per Milan-Celtic di questa sera. Due rientri importanti: Bennacer e Castillejo. Ecco l’elenco completo.

Il Milan ritrova Ismael Bennacer. Dopo aver saltato la partita contro la Fiorentina, il centrocampista rientra per la partita di questa sera contro il Celtic. Stefano Pioli ha diramato poco fa la lista dei convocati e l’ex Empoli c’è, così come anche Castillejo: anche lui out domenica scorsa per un problema fisico, superato nei giorni scorsi. Ancora out ovviamente Ibrahimovic e Leao, entrambi ancora alle perse con la lesione del bicipite femorale.

Ecco i convocati di Pioli per Milan-Celtic: