Milan-Celtic, Hernandez: “Pensiamo solo a noi. Ecco il nostro obiettivo”

Prima del calcio d’inizio di Milan-Celtic ha parlato Theo Hernandez. Il terzino franco-spagnolo sarà titolare sulla sinistra. Ecco le sue dichiarazioni

Dopo il successo contro la Fiorentina, il Milan torna in campo in Europa League, per il quinto turno. Di fronte la squadra rossonera, che ritrova Stefano Pioli in panchina dopo il Covid, ci sarà il Celtic. Prima del calcio d’inizio della sfida di San Siro ha parlato Theo Hernandez:

“Sappiamo che è una partita difficile contro una buona squadra – esordisce ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Ma noi siamo in un buon momento, con una vittoria possiamo stare più tranquilli. Pioli? Siamo tutti contenti, dobbiamo continuare a fare quanto fatto finora, pensare solo a noi e dare tutto in campo. Obiettivo Europa League? Non pensiamo a nulla, vogliamo pensare partita per partita. L’obiettivo è vincerle tutte e provare a crescere”.