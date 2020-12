Romagnoli: “Capitano orgoglioso, sogno altre 200 presenze al Milan”

Alessio Romagnoli festeggia le 200 presenze con la maglia del Milan e ribadisce la propria felicità nell’indossare la fascia da capitano.

La partita Milan-Celtic di Europa League ha consentito ad Alessio Romagnoli di raggiungere le 200 presenze in maglia rossonera. Una bella soddisfazione per il capitano della squadra di Stefano Pioli.

Su Sky Sport è stato realizzato uno speciale dedicato proprio a questo traguardo raggiunto da Romagnoli, fiero di essere arrivato a questa tappa della sua esperienza milanista: «È un punto di partenza, non di arrivo. Spero di fare altre 200 partite e anche molte di più. La mia ambizione è diventare il più forte di tutti, di vincere ed essere ricordato come un vincente».

Importante messaggio per il futuro da parte del numero 13 rossonero, che ribadisce di essere fiero di indossare la fascia da capitano: «Sono sempre più orgoglioso di essere il capitano del Milan e lo sarò per sempre. Darò sempre il mio massimo in ogni partita».