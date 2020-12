Theo Hernandez, foto con la PS5 | Ma i tifosi guardano altrove

Theo Hernandez ha pubblicato su Instagram una foto con la PS5, ma gli utenti del noto social hanno notato un altro “dettaglio”.

Ieri Theo Hernandez ha pubblicato una storia su Instagram con la PS5, la console di ultima generazione della SONY uscita la scorsa settimana. “Thanks for another one“, la scritta che appare sull’immagine. Come sappiamo, il giorno dell’uscita della console, Zlatan Ibrahimovic ne ha regalata una a tutta la squadra. Questo nuovo regalo, quindi, è probabile che sia solo l’ennesimo ricevuto da Theo, così come da altri calciatori. I tifosi però, guardando la foto, hanno fatto caso ad un altro “dettaglio”…

Alle spalle di Theo Hernandez, infatti, c’è un dettaglio che ha attirato l’attenzione degli utenti Instagram. Sul muro sono presenti due quadri, enormi, dello stesso Theo (durante la sua esultanza dopo un gol con la maglia della passata stagione) e di Zoe Cristofoli, la sua fidanzata.

Theo Hernandez e Zoe stanno insieme ormai da tanto tempo, quasi subito dopo l’arrivo in Italia del terzino francese. Un rapporto che dura da tempo e che ha infiammato Instagram durante l’estate con alcune foto interessanti. Theo sta vivendo un bel periodo della sua vita: in campo dà il massimo e sta tenendo alto il suo rendimento, nonostante un inizio un po’ sottotono, e a quanto pare anche fuori dal campo ha trovato tranquillità e serenita, fattori fondamentali per un calciatore soprattutto così giovane.