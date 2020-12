Infortunio Kjaer, oggi gli esami | Ansia Milan

Kjaer si è infortunato dopo pochi minuti dall’inizio di Milan-Celtic: oggi gli esami strumentali, ansia per Pioli.

Simon Kjaer si è infortunato ad inizio Milan-Celtic ieri sera. Una brutta notizia per Stefano Pioli che vede in lui una pedina di cui non si può fare a meno. E infatti, nonostante il turn over massiccio, ha preferito tener fuori Romagnoli e non lui. Poi però, dopo meno di un quarto d’ora, l’allenatore è stato costretto a richiamarlo in panchina per un infortunio di natura muscolare alla coscia destra.

Stando alle ultime indiscrezioni, il difensore si sottoporrà oggi agli esami strumenti di rito per evidenziare la natura dell’inofortunio. Il Milan è in ansia perché Kjaer è troppo importante e perderlo per qualche partite sarebbe davvero deleterio. Il rischio è di riavere a disposizione il danese soltanto nel 2021.

