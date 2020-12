Yonghong Lì esalta un milanista: “Miglioramenti sorprendenti”

Le parole di Yonghong Li su Twitter che esaltano il calciatore del Milan: “Sono grato per la sua presenza in squadra”.

L’era Yonghong Lì al Milan è durata soltanto un anno. Dopo l’addio, è iniziata quella di Elliott Management. Il magnate cinese da un po’ di tempo ha aperto un account Twitter ed è molto attivo. Spesso e volentieri parla anche del Milan: fa i complimenti alla squadra e ai calciatori.

Ed è successo anche stamattina. Stavolta il destinatario dei suoi complimenti è Franck Kessie, uno dei giocatori acquistati durante la sua gestione e che più sta facendo bene in questo periodo. Ecco cosa ha scritto nel suo tweet per il centrocampista ex Atalanta:

Kessie è un grande giovane talento e ha mostrato miglioramenti sorprendenti. Sono grato per la sua presenza in squadra!

Kessie is such a great young talent and has shown amazing improvement.

I’m grateful for his presence on the team!#SempreMilan #MilanCeltic https://t.co/qBphGpLlHC

— Yonghong Li (@YonghongLi69) December 4, 2020