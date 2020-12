Intervista Ibrahimovic Sky oggi, le migliori frasi | VIDEO

Le migliori frasi di Ibrahimovic nella sua intervista a Sky Sport oggi con Massimo Ambrosini. Il video.

Zlatan Ibrahimovic è sempre uno spettacolo, in campo e fuori. Ieri sera Sky Sport ha mandato in onda la sua bellissima intervista a Massimo Ambrosini, a Milanello. Una chiacchierata fra amici, fra i ricordi del passato, del presente e anche del futuro. E in questa occasioni non sono mancate poi le frasi alla Ibrahimovic, quelle di impatto e che fanno salire l’adrenalina a chiunque.

Perché la forza di Zlatan è proprio questa: un fenomeno in campo ma un condottiero capace di tirar fuori il meglio da tutti quelli che gli stanno intorno. Il Milan di questo periodo ne è una perfetta rappresentazione. Ecco il video con le frasi migliori di questa intervista.

Ambrosini intervista Ibrahimovic, le frasi più belle

In questo video abbiamo raccolto le quattro frasi più iconiche di questa intervista. La prima è in riferimento alla decisione di ormai un anno fa di accettare la proposta del Milan, nonostante l’età e lo scetticismo: “Per me questa è una sfida, ed è una sfida che mi piace, perché quando la gente parla contro di me mi carica, mi dà energia, mi dà motivazione, mi dà adrenalina per dimostrare che non è come dicono. Faccio il contrario di quello che la gente dice“.

Ibrahimovic ha raccontato di essere cambiato rispetto a prima nel rapporto con la squadra, ma ha matenuto lo stesso modo di fare: “Se accetto un passaggio sbagliato? No. Se chiedo tanto? Sì. Se non ti alleni bene ti dico qualcosa? Sì. Come ti alleni così giochi le partite. La mia filosofia è questa“.

Ambrosini ha rivelato che Ibra non aveva mai visitato il Duomo di Milano. Lo ha fatto poco dopo il suo ritorno un anno fa, proprio insieme all’ex centrocampista. Per celebrare quella occasione, lo stesso Ambro lo ha immortalato in una foto poi pubblicata su Instagram. Quando gli ha notare che è stato in tante città importanti (Milano, Parigi, Manchester, Los Angeles) senza mai visitarle, Ibra ha risposto a modo suo: “Non ho mai visitato Milano? Non mi interessa, perché faccio io la storia, non guardo altre storie“.

Infine probabilmente la frase più bella di tutta l’intervista. Parlando della sua carriera, lo svedese ha esaltato i tifosi con questa splendida uscita: “Secondo me quando sei a questo livello, o mangi o ti mangiano. Io ho scelto di mangiare“.