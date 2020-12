Milan, affare Szoboszlai: una chiamata può cambiare il futuro

Quale sarà la prossima squadra di Szoboszlai rimane un mistero. Lipsia in pole, ma una chiamata dalla Spagna può modificare lo scenario.

Salvo sorprese, Dominik Szoboszlai cambierà squadra a gennaio 2021. La clausola di risoluzione da 25 milioni di euro presente nel suo contratto attira molti club.

Si è più volte parlato dell’interessamento del Milan, ma la soluzione più quotata per il futuro del talento ungherese è un altra. Si tratta del Lipsia, club che come il Salisburgo è di proprietà della Red Bull. Il trasferimento in Bundesliga può essere l’opzione ideale per proseguire la sua crescita.

Zidane porta Szoboszlai al Real Madrid?

Szoboszlai piace anche in Spagna. Sono circolate voci sull’interesse dell’Atletico Madrid, ma sul centrocampista ungherese classe 2000 c’è pure il Real Madrid.

Secondo le ultime news di calciomercato del quotidiano Bild, c’è stata una chiamata di Zinedine Zidane al giocatore per convincerlo a trasferirsi in Spagna. L’allenatore della squadra madrilena apprezza molto Szoboszlai e lo vorrebbe come rinforzo per la sua squadra nel mercato di gennaio 2021.

L’investimento da 25 milioni non spaventa affatto il Real Madrid, che comunque dovrà battere anche la concorrenza di Arsenal e Liverpool per assicurarsi il calciatore. Oltre al già citato Lipsia, pure in Premier League c’è chi ha avviato contatti per prendere il gioiello del Salisburgo.