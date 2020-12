Sampdoria-Milan, probabili formazioni: Hauge ancora titolare?

Stefano Pioli e Claudio Ranieri hanno le idee abbastanza chiare sulle formazioni da impiegare in Sampdoria-Milan della prossima giornata di Serie A.

Domenica il Milan va di scena a Genova contro la Sampdoria e dovrà evitare passi falsi. È in testa alla classifica con +5 punti sulle dirette inseguitrici e vuole mantenere il vantaggio.

Stefano Pioli non dovrà rinunciare “solamente” a Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic. Nell’ultimo match di Europa League si è infortunato anche Simon Kjaer, che per la lesione muscolare rimediata starà probabilmente fuori per due settimane.

Probabili formazioni Sampdoria-Milan

Pioli a Genova schiererà il Milan con il consueto 4-2-3-1, a partire da Gigio Donnarumma titolarissimo in porta. In difesa ci sarà Matteo Gabbia a sostituire Kjaer, mentre Davide Calabria riprenderà il suo posto a destra. Il reparto verrà completato da Alessio Romagnoli e Theo Hernandez.

A centrocampo rivedremo la coppia titolare composta da Franck Kessie e Ismael Bennacer. L’algerino è entrato nel secondo tempo contro il Celtic, proprio al posto dell’ex Atalanta. Partirà dalla panchina Sandro Tonali, pronto a subentrare se verrà chiamato in causa durante il match.

Sulla trequarti sono sicuri di un posto Alexis Saelemaekers e Hakan Calhanoglu, mentre la terza maglia da titolare nel reparto è contesa da Jens Petter Hauge e Brahim Diaz. Il norvegese sembra favorito sul talento arrivato dal Real Madrid. Prima punta ancora Ante Rebic, alla ricerca del primo gol stagionale.

La Sampdoria di Claudio Ranieri scenderà in campo con il modulo 4-4-2. Il portiere Audero sarà protetto dalla linea difensiva composta da Bereszynski, Yoshida, Tonelli e Augello. A centrocampo Candreva e Jankto (in vantaggio su Damsgaard) agiranno sulle fasce, mentre gli interni saranno Thorsby ed Ekdal. In attacco sicuro l’impiego di Quagliarella, che avrà come partner uno tra Gabbiadini e Ramirez

SAMPDORIA-MILAN | PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto (Damsgaard); Gabbiadini (Ramirez), Quagliarella.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge (Brahim Diaz); Rebic.