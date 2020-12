Romagnoli, il futuro è scritto | Raiola prepara la solita richiesta

Romagnoli sembra avere le idee chiare sul proprio futuro. Il Milan tra non molto sarà chiamato a parlare con il suo agente, Raiola, per trattare.

Il Milan non deve pensare solamente ai rinnovi dei giocatori in scadenza di contratto a giugno 2021. Infatti, ce ne sono di importanti che hanno accordi che scadono nel 2022 e nei prossimi mesi vanno prolungati.

È il caso di Davide Calabria, Franck Kessie e Alessio Romagnoli. Anche Simon Kjaer e Andrea Conti hanno la medesima scadenza, ma probabilmente per il danese verrà atteso più tempo e per l’ex Atalanta non va esclusa una cessione già a gennaio 2021.

Romagnoli rinnoverà il contratto?

Romagnoli in Milan-Celtic di Europa League ha festeggiato le 200 presenze in maglia rossonera. Un traguardo importante per il capitano della squadra, che si trova molto bene a Milano e non pensa ad andarsene.

Secondo quanto scritto da Tuttosport, presto la dirigenza dovrà parlare con Mino Raiola del rinnovo del contratto dell’ex difensore della Roma. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno già dialogando con l’agente italo-olandese per Donnarumma e certamente hanno abbozzato qualche discorso pure su Romagnoli.

Attualmente il capitano del Milan guadagna 3,5 milioni di euro netti a stagione. Raiola chiederà sicuramente un aumento e bisognerà vedere quanto la società sarà disposta ad alzare lo stipendio oggi percepito dal giocatore.