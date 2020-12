Ranieri: “Bravo Pioli, il Milan non è Ibra-dipendente”

Le parole di Claudio Ranieri in vista di Sampdoria-Milan, match di domani sera allo stadio Luigi Ferraris.

L’esperto tecnico di origine romana ha elogiato il momento brillante dei suoi sfidanti: “Sarà una bellissima partita quella di domani sera. Ho visto il Milan contro il Celtic, ha giocato molto bene. Attaccano gli spazi, giocano a due tocchi, arrivano a fare gol con facilità”.

Ranieri non crede che l’assenza di Ibrahimovic indebolirà il Milan: “Non è una squadra Ibra-dipendente, affatto. Con lui giocano in sicurezza, con un punto di riferimento enorme. Senza Ibrahimovic ho visto un Milan brillante, tutti giocano al massimo. Servirà una Samp perfetta per fermarli”.

Non mancano gli elogi a Stefano Pioli: “Ha fatto un grande lavoro al Milan, sono contento per lui. I risultati sono frutto di mesi di preparazione, faccio i complimenti a Stefano ma anche alla società che ha scelto di puntare su di lui a lungo termine”.