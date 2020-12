6 dicembre 2005 – La doppietta di Kakà allo Schalke | VIDEO

Correva l’anno 2005, si giocava Milan-Schalke 04 a San Siro. Il Girone E aveva bisogno di una capolista assoluta, e la doppietta di Kakà battezzò il Milan.

Nella stagione 2005/2006, il Milan non vinse la Champions ma arrivò alle semifinali. Erano i tempi in cui il posto nella massima competizione europea era sempre assicurato. L’anno prima la finale persa contro il Liverpool, una disfatta surreale. I rossoneri la stagione successiva erano pronti a riscattarsi.

Il Milan dei grandi: Sheva, Seedorf, Inzaghi, del gioiellino Kakà. La lista sarebbe ancora lunga, ma di quell’anno vogliamo ricordare un match in particolare. Quello giocato contro lo Schalke 04, in cui Kakà mise a segno la doppietta che suggellò il Milan prima classificata del girone, con gli ottavi alle porte.

Una partita indimenticabile e non affatto semplice per i ragazzi di Ancelotti. Il Milan era passato in vantaggio con la rete di Pirlo, solita magia da calcio di punizione. Poi era arrivato il pareggio dei tedeschi con Poulsen, grande talento dello Schalke in quegli anni.

Ciò che è successo dopo è pura storia. Una doppietta del brasiliano dalla faccia da bambino: Kakà. Due gol di destro che solo a rivederli vengono i brividi. Noi ve li vogliamo riproporre così come ha fatto l’AC Milan attraverso il suo canale Instagram. Un omaggio ad uno dei calciatori più forti ad aver giocato nel Milan. Come oggi era il 6 dicembre, ma del 2005, ben 15 anni fa.