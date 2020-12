Ibrahimovic si allena sotto la neve: “Prova a fermarmi” | VIDEO

Ibrahimovic ha pubblicato un video sui social mentre si allena in una Milanello innevata. E la didascalia fa impazzire i tifosi.

Zlatan Ibrahimovic è incontenibile. Non è stato convocato per Sampdoria–Milan, ma tornerà molto probabilmente la prossima settimana. Ci siamo quasi, insomma. Ed è un rientro fondamentale per Stefano Pioli, che da qui alla sosta di Natale potrà concentrarsi solo sulle partite di campionato.

Intanto Ibra è al lavoro per completare il suo recupero e sembra essere ad un buon punto. A Milano sono stati giorni di neve e quindi anche al centro sportivo di Milanello. Una condizione climatica difficile per allenarsi, ma non per Ibrahimovic. Che, come documentato dal video pubblicato su Instagram, ha comunque svolto il suo lavoro sul campo innevato. “Prova a fermarmi“, ha scritto nella didascalia. Infermabile.