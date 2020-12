C’è un problema in difesa: 7 gol su 9 da palla inattiva

Il gol di Ekdal, nel match contro la Sampdoria, è il settimo su palla inattiva subito dal Milan in questa prima parte di stagione in Serie A

Il Milan non si ferma più e porta a casa l’ottava vittoria su dieci in campionato, battendo la Sampdoria di Ranieri per 2 a 1. La squadra di Pioli mantiene così i cinque punti di vantaggio sull’Inter.

I rossoneri hanno però sofferto più del previsto per via dei diversi gol sbagliati ma soprattutto per l’ennesima rete subita su palla inattiva.

Il centro di Ekdal, arrivato all’82’, su azione di calcio d’angolo, è il settimo gol preso da corner, punizione o calcio di rigore. Sono solo due dunque quelli presi da azione, di Mertens e Lukaku.