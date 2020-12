Sampdoria-Milan, i convocati: out Musacchio e Bennacer, i motivi

La lista dei convocati del Milan per la trasferta in casa della Sampdoria di oggi, per la decima giornata di Serie A.

Poco fa il Milan ha annunciato la lista dei convocati di Stefano Pioli per la trasferta di oggi, in casa della Sampdoria.

In vista del match delle ore 20:45 mancheranno diversi calciatori importanti. Ibrahimovic, Leao e Kjaer sono acciaccati e dunque resteranno a Milano.

Stessa sorte per Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino a sorpresa è stato escluso dai convocati, probabilmente per un affaticamento muscolare al muscolo posteriore della coscia sinistra. L’algerino sarà sostituito in campo da Sandro Tonali.

Out anche Mateo Musacchio per scelta prettamente tecnica. Presente invece Samu Castillejo, che dopo gli acciacchi dei giorni scorsi appare decisamente recuperato.

I convocati per Sampdoria-Milan:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu;

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernández;

CENTROCAMPISTI: Brahim Díaz, Çalhanoğlu, Castillejo, Hauge, Kessié, Krunić, Mionić, Saelemaekers, Tonali;

ATTACCANTI: Colombo, D. Maldini, Rebić.