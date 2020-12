Sampdoria-Milan, formazioni ufficiali: ancora Kessie-Tonali

Ufficializzate le formazioni di Sampdoria-Milan, per la gara delle ore 20.45 valida per la decima giornata di Serie A

Il Milan è pronto a scendere in campo contro la Sampdoria per la decima giornata di Serie A. Sarà la prima volta in stagione senza Simon Kjaer.

Per sostituire il danese, Pioli si affida a Gabbia, che affiancherà Romagnoli. A centrocampo, rispetto al match contro il Celtic, va fuori Krunic: spazio a Kessie-Tonali.

Sulla trequarti è Brahim Diaz a vincere il ballottaggio con Hauge. Lo spagnolo completerà il terzetto, alle spalle di Ante Rebic, con Calhanoglu e Saelemaekers.

Ranieri si affida a Quagliarella e Gabbiadini in attacco. Sugli esterni spazio a Candreva e Jankto.

Leggi anche:

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Milan