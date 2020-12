Kjaer ha un desiderio: “Chiudere la carriera al Milan”

Kjaer vuole rimanere al Milan. Perchè è al Milan che vuole terminare la sua carriera.

Parole d’amore quelle di Kjaer nei confronti della società rossonera. Il danese ha sempre affermato che per lui è un sogno giocare al Milan. E dalle ultime dichiarazione rilasciate a Tv2 Sport, ha espresso fortemente la sua volontà di rimanere nel club rossonero:

“Posso giocare ancora per qualche anno. Mi sento nel posto giusto e vorrei rimanere al Milan per tutto il resto della mia carriera”.

Kjaer ha 31 anni, ma è un difensore spettacolare. Questa stagione sta dimostrando tanto e non ci stupiremmo se giocasse al Milan per il resto della sua carriera. Riscattato dal Siviglia a luglio, Kjaer ha contratto con i rossoneri sino al 2022. Lo stesso difensore è fiducioso sul rinnovo ma sa che ci vuole impegno e prestazioni come quelle fatte sino ad oggi: “Mi sento sicuro e se farò bene sino alla scadenza del contratto, il Milan mi rinnoverà”.

