Suso, numeri disastrosi anche al Siviglia | Milan, che affare!

Stagione da record (negativi) per Suso. Fin qui lo spagnolo sta facendo malissimo al Siviglia. Il Milan non ha alcun rimpianto.

Ceduto in prestito a gennaio scorso, Suso è stato poi riscattato dal Siviglia per 20 milioni di euro. La scorsa stagione, l’ala destra non aveva fatto malissimo nella squadra di Lopetegui. Poi, con l’approdo in Champions League, il Siviglia ha dovuto obbligatoriamente riscattarlo. Il contratto parlava chiaro.

Ma adesso l’ex Milan sembra essere di nuovo in difficoltà, proprio come in rossonero. Si pensava che tornare in patria gli avrebbe fatto bene; che avrebbe ritrovato quella fiducia in se stesso che mancava. Bene, quest’inizio di stagione vede Suso protagonista di prestazioni tutt’altro che positive. 8 presenze, zero gol e zero assist al Siviglia, fin qui. Lo spagnolo è sempre stato sensibile a critiche e dissidi. Ma l’ambiente in cui si trova si credeva lo avrebbe protetto da tutto ciò.

Lopetegui sembra ormai preferire Ocampos ed El Haddadi, che vengono alternati di posizione di tanto in tanto. Eppure Suso è costato più di 20 mln alle tasche del Siviglia. Il fatto che non viene impegnato in campo non fa provare alcun rimpianto al Milan. Anzi, la somma ricevuta dal riscatto spagnolo è servita al Milan a fare cassa e a liberarsi di un calciatore poco continuo. Un affare, sotto tutti i punti di vista.