Sampdoria-Milan dove vederla: canale tv, streaming e probabili formazioni

Dove vedere Sampdoria-Milan in diretta tv e streaming. Tutte le informazioni su dove vedere il match di Serie A in programma stasera alle 20.45.

Stasera andrà in scena al Luigi Ferraris di Genova, lo scontro tra Sampdoria e Milan. Il match è in programma alle ore 20.45. Si prospetta una bella partita tra le due formazioni. Pioli ha dovuto fare i conti con le importanti assenze causa infortuni. E sempre i rossoneri devono fare di tutto per allontanare le minacce Juve e Inter, reduci da due vittorie nella giornata di ieri.

La vittoria contro i blucerchiati permetterebbe al Milan di mantenere il primato assoluto: continuare questa fuga inaspettata. Ma Marassi è sempre stato un terreno insidioso e stasera Ranieri punterà su Quagliarella che proverà a sfatare il suo tabù: non ha mai segnato in casa contro i rossoneri. In più la Samp cercherà di trovare la vittoria che manca da quattro giornate.

Questa match, valido per la 10° giornata di Serie A, è assolutamente da non perdere. Ecco dove vederlo.

Dove vedere Samp-Milan: diretta tv e streaming gratis

Sampdoria-Milan sarà visibile esclusivamente sui canali dell’emittente satellitare Sky: Sky Sport Serie A, Sky Sport 1 e Sky Sport 251. Per vederla in streaming basterà accedere su Sky Go attraverso il proprio abbonamento. Altrimenti, sottoscriversi a NOW Tv, la web tv di Sky.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Milan

Come accennato, Pioli ha dovuto far fronte agli infortuni che hanno colpito Ibra, Kjaer, Leao e Bennacer. Quest’ultimo non era messo in conto, ma l’algerino ha di nuovo risentito di un affaticamento muscolare nella giornata di ieri.

Quindi al centrocampo partiranno titolari Kessiè e Tonali. Kjaer verrà sostituito da Gabbia in difesa. In zona d’attacco troviamo il solito Rebic a sostituire Ibra: anche se il croato non segna fa bene in ogni caso. Nella trequarti, a sostituire Leao ci sarà probabilmente Diaz. Lo spagnolo è in fiducia e potrà fare bene.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.