Roma-Sassuolo, un punto a testa | Il Milan può allungare

Roma e Sassuolo non vanno oltre lo 0-0 allo Stadio Olimpico. Il Milan questa sera può allungare contro le rivali Champions.

Si è conclusa da poco la partita Roma–Sassuolo, in programma oggi alle 15:00. Ci si aspettava un match ricco di reti e di spettacolo. E invece, il risultato finale è di 0-0, ma le due squadre hanno comunque messo tanta intensità in campo. Un punto per parte quindi, e questa è una buona notizia per il Milan che questa sera ha la possibilità di allungare su entrambe.

Il Sassuolo è infatti a 19 punti al quarto posto, subito dopo la Roma con 18. Con una vittoria contro la Sampdoria, il Milan si porterebbe a +7 dai neroverdi e +8 dai giallorossi. Chiaramente la “minaccia” vera per i rossoneri sono le due vittorie di Juventus e Inter nelle partite di ieri: sono loro le vere rivali per la lotta Scudetto, però in ottica quarto posto è importante per i rossoneri guadagnare punti contro le dirette concorrenti (e Sassuolo e Roma lo sono, così come il Napoli, impegnato alle 18:00 sul campo del Crotone).

