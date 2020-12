Doppio affare in casa Sampdoria: il Milan osserva

Due calciatore della Sampdoria potrebbero tornare utili al Milan, il giovane danese, Damsgaard, e il terzino Tommaso Augello

Il Milan si prepara a scendere in campo stasera allo stadio Marassi di Genova per la decima giornata di Serie A. Di fronte la squadra di Stefano Pioli ci sarà la Sampdoria di Ranieri.

I blucerchiati sono protagonisti di un buon inizio di stagione anche se il successo in campionato manca da quattro partite. Nei nove match disputati si sono messi in mostra diversi elementi che potrebbero in futuro avere mercato.

Tra questi c’è certamente Mikkel Damsgaard. Il danese classe 2000, capace di destreggiarsi nei tre ruoli delle trequarti, è un elemento interessante e stasera sarà un osservato speciale da parte di un Milan sempre attento ai giovani.

Altro calciatore doriano, che sta facendo bene, è sicuramente Tommaso Augello. Il classe 1994 è venuto fuori un po’ in ritardo ma sta dimostrando di sapere interpretare bene il ruolo di terzino sinistro.

Il difensore potrebbe certamente essere un’idea per il ruolo di di vice Theo Hernandez.