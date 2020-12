Milan mai vincente senza Kjaer: il dato da cancellare

Senza Simon Kjaer in campo i rossoneri non hanno mai vinto in campionato. Oggi la prova del nove per la squadra di Pioli.

Diverse le assenze del Milan quest’oggi nel match contro la Sampdoria, posticipo della decima giornata di campionato.

Quella che peserà di più, almeno secondo numeri e statistiche, sarà quella di Simon Kjaer. Il difensore danese è fermo per una lesione muscolare subita giovedì in Europa League.

Come ricorda Tuttosport, Kjaer è un calciatore semplicemente necessario per la difesa rossonera. Non a caso, senza di lui il Milan di Pioli non ha mai vinto una partita.

Nella stagione scorsa, da gennaio in poi, Kjaer è divenuto una sorta di punto fermo del Milan. Pioli lo gettò subito nella mischia dopo il suo arrivo in prestito dal Siviglia.

Il danese nel 2019-2020 ha saltato quattro incontri di campionato. Contro il Verona non c’era per un attacco influenzale, contro Fiorentina e Genoa per una lesione muscolare e con la Spal per scelta tecnica.

In quelle occasioni sono arrivati tre pareggi ed una sconfitta per il Milan. Pioli dal match di Ferrara in poi non ha più fatto a meno di Kjaer, il quale accanto a Gabbia o Romagnoli ha sempre agito da leader puro.

Nella stagione in corso Kjaer ha sempre giocato dal 1′ minuto, quasi come un amuleto per il Milan capolista. Stasera sarà la prova del nove, per via della sua assenza forzata e del debutto in difesa del tandem ‘verde’ Gabbia-Romagnoli.