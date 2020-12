Ranieri: “Rigore Milan è netto. Pioli ha una squadra giovane e forte”

Claudio Ranieri ha parlato dopo il match di questa sera tra la sua Sampdoria ed il Milan, terminato 2-1 per i rossoneri.

Prova onorevole della Sampdoria questa sera, ma i blucerchiati sono usciti da Marassi sconfitti dal Milan capolista.

Il tecnico Claudio Ranieri ha parlato così ai microfoni di Sky Sport al termine dell’incontro. Si parte dalla moviola: “L’anno scorso c’erano troppi rigori per falli di mano. L’episodio di Gabbia? Se me l’avessero dato contro sarei stato dispiaciuto. Non era rigore. Il rigore del primo tempo per il Milan c’è, Jankto non è stato caricato”.

Sulla gara della Samp: “Non volevamo dare al Milan la profondità, loro hanno movimenti codificati. Non siamo riusciti a ripartire, abbiamo perso tanto nell’uscita. Nel secondo tempo abbiamo lottato con orgoglio. Non dico che avremmo meritato, ma poteva succedere di tutto”.

Sul secondo tempo: “Ripartiamo da lì, abbiamo costruito la squadra per non soffrire. Ma ora bisogna reagire per non fare come l’anno scorso. Abbiamo due gare difficili come Napoli e Verona. Domani valuteremo gli infortunati”.

Sulla forza del Milan: “Difficile dire se siano i migliori. Giocano bene, hanno movimenti sincronizzati e stanno bene fisicamente nonostante avessero giocato giovedì. Non lo so, ma c’è la spensieratezza della gioventù, pensano meno ma corrono e lottano. Se qualcuno va fuori ci pensano Ibrahimovic o Pioli a rimetterli in carreggiata”.

I problemi della sua squadra: “Facciamo fatica a ripartire quando ci abbassiamo, non abbiamo contropiedisti e non riusciamo a giocare. Dobbiamo forse giocare un tempo solo? Spesso ci svegliamo tardi”.