Serie A, la classifica aggiornata dopo Sampdoria-Milan

Ecco come cambia la classifica del massimo campionato dopo la vittoria dei rossoneri questa sera contro la Sampdoria.

Vince il Milan, lo fa dopo una prova sofferta e combattuta. I rossoneri superano per 2-1 la Sampdoria in trasferta, confermando il proprio momento altamente positivo.

La compagine di Stefano Pioli in questo modo tiene la testa della classifica, con la stessa distanza dalle prime inseguitrici.

Il Milan sale a quota 26 punti in dieci partite giocate. Cinque i punti di vantaggio sui rivali cittadini dell’Inter, che battendo ieri il Bologna sono saliti a 21 punti. Terzo posto in comune per Juventus e Napoli a 20.

La Sampdoria di Ranieri invece resta a 11 punti, dodicesima in classifica ed agganciata dal Benevento che oggi ha ottenuto un punto prezioso sul campo del Parma.