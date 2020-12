Thauvin ha scelto – E’ pronto a firmare

Florian Thauvin, con un contratto in scadenza il prossimo giugno, è finito nel mirino di Milan e Siviglia. Ecco la sua decisione

Continuano ad arrivare notizie contrastanti in merito al futuro di Florian Thauvin. L’attaccante difficilmente rinnoverà con il Marsiglia. E’ stato lo stesso club – attraverso le parole del ds Pablo Longoria – a far capire che la trattativa è veramente complicata.

Thauvin ha voglia di una nuova avventura e dal primo febbraio sarà libero di firmare con qualsiasi squadra. Il contratto scade il prossimo 30 giugno e un addio sembra davvero scontato.

Siviglia in pole per Thauvin

Il Milan è tra le squadre maggiormente interessate al giocatore. Maldini, con le sue parole, che hanno fatto arrabbiare l’OM, ha confermato l’apprezzamento per l’attaccante.

Attaccante, che come più volte detto, piace tanto anche al Siviglia. Stando a quanto riportato da Fichajes.net, Thauvin si sarebbe convinto a firmare per il club andaluso, sempre più protagonista nel panorama europeo, e anche per questo in vantaggio sul Milan.