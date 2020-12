Qualificazioni Mondiale Qatar 2022: il girone dell’Italia

I gironi UEFA per le Qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022 sono stati sorteggiati. Grande curiosità per l’Italia, presente in prima fascia.

Nella giornata di oggi sono stati sorteggiati i dieci gironi per le Qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Cinque gruppi avranno cinque nazionali e gli altri ne avranno sei. Le prime di ciascun girone si qualificherà direttamente. Gli altri tre posti sono in palio nei playoff tra le 10 seconde e le 2 “migliori vincenti dei gruppi di Nations League non ancora qualificati”.

Fascia 1: Italia, Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania, Olanda.

Fascia 2: Svizzera, Galles, Polonia, Svezia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia, Romania.

Fascia 3: Russia, Ungheria, Irlanda, Rep. Ceca, Norvegia, Irlanda del Nord, Islanda, Scozia, Grecia, Finlandia.

Fascia 4: Bosnia, Slovenia, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania, Bulgaria, Israele, Bielorussia, Georgia e Lussemburgo.

Fascia 5: Armenia, Cipro, Fær Øer, Azerbaigian, Estonia, Kazakhstan, Kosovo, Lituania, Lettonia, Andorra.

Fascia 6: Malta, Moldova, Liechtenstein, Gibilterra, San Marino.

Mondiale Qatar 2022: i gironi UEFA per le Qualificazioni

Gruppo A: Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaigian.

Gruppo B: Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo.

Gruppo C: ITALIA, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania.

Gruppo D: Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia Erzegovina, Kazakhstan.

Gruppo E: Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia.

Gruppo F: Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Far Oer, Moldavia.

Gruppo G: Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra.

Gruppo H: Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta.

Gruppo I: Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino.

Gruppo J: Germania, Romania, Islanda, Macedonia, Armenia, Lichtenstein.