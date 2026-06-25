Zaniolo sogna il Milan, i rossoneri sono pronti a fare un tentativo

Il futuro di Nicolò Zaniolo resta tutto da definire. L’attaccante dell’Udinese potrebbe a cambiare nuovamente maglia, ma la sua prossima destinazione è ancora un’incognita.
Tra le squadre che continuano a monitorare la situazione c’è il Milan, da tempo attento al profilo dell’ex Roma. L’operazione, però, si presenta tutt’altro che semplice, sia per i costi dell’affare sia per la concorrenza che potrebbe accendersi nelle prossime settimane.
Anche la Lazio segue con interesse gli sviluppi legati a Zaniolo, pronta a valutare eventuali opportunità qualora si aprissero margini concreti per una trattativa. Al momento non risultano passi decisivi da parte dei club interessati, ma il classe 1999, secondo il Corriere della Sera, spera in un trasferimento in rossonero.
Il Milan osserva, consapevole delle qualità del giocatore, ma per trasformare il gradimento in una vera trattativa serviranno condizioni favorevoli.