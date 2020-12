PSG-Basaksehir, insulto razzista shock | Le squadre abbandonano il campo

Ecco cosa sta succedendo allo Stadio Dei Principi di Parigi in questi minuti durante PSG-Basaksehir. Insulto razzista del quarto uomo.

Clamoroso quanto sta succedendo a Parigi in questi minuti. Stasera è in programma PSG–Basaksehir, valida per l’ultimo turno di Champions League. La partita però è stata sospesa a causa di un insulto razzista rivolto dal quarto uomo ad uno dei calciatori della squadra turca: si tratta di Demba Ba, l’attaccante ex Chelsea e Newcastle. A quel punto la reazione è stata imminente: gli ospiti hanno lasciato il campo e lo stesso hanno fatto anche il pubblico e il PSG. Un gesto che sta raccogliendo i consensi di tutto il mondo sui social.

A Parigi i giocatori abbandonano il campo per gli insulti razzisti del quarto uomo a un giocatore della panchina.

Mai vista una cosa del genere. Complimenti alle due squadre che hanno voluto lasciare il campo schifate.

Il razzismo si combatte così. #Respect #NoRacism #PSGIBFK — Angelo Mangiante (@angelomangiante) December 8, 2020

🔴 BREAKING ! Pierre Achille Webo, adjoint de Basaksehir, accuse le quatrième arbitre de racisme lors de la rencontre PSG-Basaksehir. Par solidarité, les joueurs d’Istanbul B sont rentrés au vestiaire. Match interrompu. Pierre Webo : “Why you said Negro ?”. 🦁🇨🇲 [@RMCsport] pic.twitter.com/49gWKcM23V — AllezLesLions (@AllezLesLions) December 8, 2020

