Psg-Basaksehir, il messaggio del Milan: “Opposti al pregiudizio”

Il messaggio del Milan su quanto accaduto in Psg-Basaksehir. I rossoneri prendono posizione contro il razzismo come sempre.

Ciò che è accaduto in Psg–Basaksehir è molto grave. Il quarto uomo ha utilizzato un termine razzista per rivolgersi a Demba Ba, l’attaccante del club turco. Le due squadre hano deciso di lasciare il campo, per poi trovare un accordo più tardi per finire il match domani alle 18.55.

Intanto in tantissimi su Twitter hanno esposto il loro pensiero in merito all’accaduto. Lo ha fatto anche il Milan, sempre molto sensibile sull’argomento. Ecco il messaggio dei rossoneri: “Il Milan si oppone al pregiudizio in tutte le sue forme, ogni giorno, non importa quando e dove si verifica“.