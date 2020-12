Sparta Praga-Milan, i convocati di Pioli: torna Leao, out tanti titolari

Stefano Pioli ha diramato la lista dei giocatori convocati per Sparta Praga-Milan di Europa League.

Oltre a Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer e Ismael Bennacer ci sono altri assenti illustri nell’elenco. A partire da Gianluigi Donnarumma, passando poi per Alessio Romagnoli e Hakan Calhanoglu. Questi tre mancano per scelta tecnica, vengono lasciati a riposo. Si rivedono, invece, Rafael Leao e Mateo Musacchio. Presenti giovanissimi come Moleri e Mionic.

Di seguito la lista completa dei convocati per Sparta Praga-Milan di Europa League.

PORTIERI

A. Donnarumma, Moleri, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Musacchio.

CENTROCAMPISTI

Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Mionić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Leão, Maldini, Rebić.