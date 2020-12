Ibrahimovic, ancora dubbio sul rientro | Domani giornata decisiva

Zlatan Ibrahimovic sta recuperando dall’infortunio rimediato a Napoli. Ma il match contro il Parma di domenica è ancora in dubbio per lo svedese.

Zlatan Ibrahimovic ha osservato le ultime partite dei rossoneri da spettatore. Non sono mancati suggerimenti e rimproveri ai compagni anche dalla panchina. Ma Zlatan adesso freme per tornare in campo. L’infortunio procuratosi a Napoli ha costretto Pioli ha fare a meno della classe dello svedese, che sembra però stia recuperando bene.

Nonostante ciò, secondo quanto riportato da Sky, la presenza di Ibra è ancora incerta per il match di domenica contro il Parma. Zlatan anche oggi si è allenato nel centro sportivo di Carnago, ma la giornata decisiva sarà quella di domani; se l’attaccante lavorerà regolarmente insieme a tutto il gruppo allora potrà essere titolare nella partita di campionato contro il Parma. Attendiamo news da Milanello per la giornata di domani.