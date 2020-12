Morte Paolo Rossi, Milan col lutto al braccio

Oggi il Milan, nel match di coppa contro lo Sparta Praga, omaggerà Paolo Rossi. Il campione del mondo è scomparso stanotte.

La notizia della scomparsa di Paolo Rossi, avvenuta nella notte, ha lasciato enorme tristezza e commozione nel mondo del calcio italiano ed internazionale.

Lo storico ‘Pablito’ ci ha lasciato a 64 anni, per colpa di un male incurabile. Diverse squadre intendono ora onorare la sua memoria e le indimenticabili gesta sportive.

Rossi sarà ricordato su tutti i campi dell’Europa League questa sera, con un minuto di silenzio prima dell’inizio delle varie partite.

Il Milan in particolare ricorderà Paolo Rossi indossando il lutto al braccio. Come riferito da Sky Sport la società rossonera ha comunicato di voler scendere in campo contro lo Sparta Praga con la fascia nera sul braccio dei proprio calciatori.

Rossi ha giocato con il Milan nella sua gloriosa carriera nella sola stagione 1985-1986, collezionando 20 presenze e due reti. Ma da tutti viene ricordato per la vittoria del Mundial ’82, arrivato grazie ai 6 gol decisivi che portarono l’Italia sul tetto del mondo.