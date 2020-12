È morto Paolo Rossi, l’eroe di Spagna ’82. Giocò un anno al Milan

Addio a Paolo Rossi, storico centravanti della Juventus e soprattutto della Nazionale. Giocò un anno con il Milan e segnò una doppietta all’Inter.

Un’altra brutta notizia per il mondo del calcio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, è morto Paolo Rossi, l’eroe dei Mondiali del 1982 in Spagna. L’ex attaccante aveva 64 anni e dal 2018 era l’ambasciatore e membro del CdA del suo Vicenza (con il presidente Renzo Rosso).

In carriera è stato molti anni alla Juventus, ma giocò anche un anno al Milan. Arrivò nell’estate del 1985, voluto fortemente dal presidente Farina. Indossò la maglia numero 10 che fu di Rivera. Un anno difficile con soltanto tre reti: una in Coppa Italia e due in campionato, ma furono due reti storiche perché arrivate entrambe nel derby contro l’Inter.

