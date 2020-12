Sparta Praga-Milan, formazioni ufficiali: Pioli cambia tutto, c’è Kalulu

Le formazioni ufficiali di Sparta Praga-Milan, l’ultima partita del girone di Europa League. Turnover massiccio per Stefano Pioli.

Ecco le formazioni ufficiali di Sparta Praga–Milan, l’ultima partita di Europa League in programma questa sera alle 21:05. Ampio turnover per Pioli che, a sorpresa, sceglie Conti come capitano e non Castillejo come filtrato nelle ultime ore. Sorpresa in difesa con Kalulu titolare in difesa da centrale insieme a Duarte.

Le formazioni ufficiali

Sparta Praga (4-2-3-1): Heka; Vitik, Plechaty, Lischka, Wieaner; Sacek, Souchek; Karabec, Polidar, Michev; Plasvaic.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kalulu, Duarte, Conti; Tonali, Krunic; Castillejo, Maldini, Hauge; Colombo.