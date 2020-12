Niente Milan, va al Wolfsburg | Moncada lo aveva notato da tempo

Aster Vranckx è stato acquistato dal Wolfsburg. Il talento belga piaceva anche al Milan.

Nel gennaio scorso, membri dell’area scouting rossonera erano andati direttamente a visionarlo. Aster Vranckx, giovane e talentuoso mediano, era stato concretamente nel mirino del Milan. Ma oggi il Wolfsburg ha trovato l’accordo con il KV Mechelen (club del giocatore) per ottenere il cartellino del 18enne. L’operazione costerà alle casse del club tedesco 8 mln di euro, più bonus. Non male per un ragazzo con un potenziale così alto.

Non a caso Vranckx è ritenuto uno dei calciatori più talentuosi del Belgio, con un futuro splendente alle porte. Moncada e i suoi emissari lo avevano notato per le spiccate qualità da mediano; adatto sia in un centrocampo a 2 che a 3. Nello stesso periodo in cui il Milan aveva adocchiato il giocatore, però, anche il Wolfsburg lo aveva fatto. Ed ecco che oggi, secondo quanto riporta De Morgen, i tedeschi sono riusciti a conquistare il giovane talento belga.