Alex Sandro: “Bene il Milan, ma lo Scudetto sarà nostro”

Alex Sandro ne è quasi sicuro, lo scudetto sarà ancora della Juventus. Ecco la sua dichiarazione.

Il terzino della Juventus, Alex Sandro, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. Riguardo alla lotta scudetto non ha avuto molti dubbi, il brasiliano conosce le capacità della sua squadra. E nonostante il Milan stia facendo bene in campionato, per lui a fine stagione la vincente sarà sempre la stessa. Ecco le parole del bianconero per Sky Sport: ”Si il Milan sta facendo bene, ma noi siamo la Juventus. Siamo stati sempre i più forti e a fine stagione vogliamo essere primi in classifica. Se vinceremo fino alla fine potremmo prenderci lo scudetto”.