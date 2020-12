Funerale Paolo Rossi, presente Maldini: “Mi diede tanti consigli”

Maldini, Baresi e Massaro presenti al funerale di Paolo Rossi a Vicenza. L’attuale direttore tecnico del Milan ha rilasciato dichiarazioni.

Stamattina a Vicenza si è svolto il funerale per la morte di Paolo Rossi. Presenti diverse personalità del mondo del calcio. Per il Milan c’erano Franco Baresi, Daniele Massaro e Paolo Maldini.

L’attuale direttore tecnico rossonero ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb prima del funerale: “Non sapevo della malattia. I ricordi sono tanti, sono legati alla mia infanzia, ero un quattordicenne quando ci ha fatto vincere il Mondiale del 1982. È stato un mio compagno quando avevo 17anni, mi ha accompagnato tante volte anche a casa, perché non avevo la patente e mi dava tanti consigli“.

Tutti hanno rivolto bellissime parole nei confronti di Paolo Rossi. Era una persona molto stimata e amata. Purtroppo un brutto male lo ha portato via in questi giorni, ma rimarrà il bel ricordo di ciò che ha fatto in vita sia come calciatore che come uomo.

A portare il feretro nel Duomo di Vicenza sono stati gli ex compagni in azzurro che con lui hanno vinto il Mondiale del 1982. All’esterno della chiesa presenti diversi tifosi, che hanno anche intonato cori per omaggiare Rossi.