Via a zero dal Manchester United: il Milan sfida le spagnole

Jesse Lingard può essere un’occasione di calciomercato. L’attaccante pronto a liberarsi a zero dal Manchester United

Come raccontato nei giorni scorsi, l’avventura di Jesse Lingard è ormai giunta ai titoli di coda. Il calciatore può certamente essere un’opportunità per molte squadre, alla ricerca di un attaccante esterno.

Il Milan ha messo nel mirino Florian Thauvin per il quale c’è da battere la concorrenza del Siviglia. Lingard potrebbe rivelarsi un’idea qualora non dovesse andare in porto l’acquisto del francese.

Anche in questo caso, però, bisognerà fare i conti con la concorrenza spagnola. Fichajes.net, riporta che oltre alla Real Sociedad sul giocatore del Manchester United ci sarebbe anche il Valencia.

Ad oggi il rinnovo con i Red Devils appare davvero lontano e se in queste settimane Solskjaer non dovesse concedergli minuti, Lingard potrebbe lasciare l’Inghilterra gratis sei mesi prima della scadenza del contratto.