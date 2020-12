Ancelotti ritrova Thiago Silva: la FOTO dell’abbraccio che emoziona i milanisti

Ancelotti e Thiago Silva si sono ritrovati ieri in Everton-Chelsea. La foto dell’abbraccio fra i due ha fatto velocemente il giro dei social e ha commosso i tifosi del Milan.

Ieri è andato in scena Everton–Chelsea. I Toffees hanno avuto la meglio con il risultato di 1-0: Carlo Ancelotti ha battuto così Frank Lampard, suo ex calciatore proprio ai tempi in Blues. Ma l’ex allenatore del Milan ha avuto la possibilità di rincontrare un calciatore a cui è molto legato, per ovvi motivi: con lui ha condiviso un anno importante in rossonero e poi lo ha ritrovato nella sua breve esperienza al Paris Saint–Germain.

Stiamo parlando di Thiago Silva, oggi al Chelsea e con già gradi importanti da capitano. Poco prima della partita, i due si sono abbracciati a lungo ed è sembrato un incontro fra padre e figlio. Davvero emozionante, tanto da fare in poco tempo il giro del web. Le foto hanno immortalato un bel momento con tanti ricordi di un glorioso Milan del passato.