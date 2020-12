Donnarumma finisce in tendenza su Twitter: ecco costa sta succedendo

Donnarumma finisce in tendenza per le parate di Cragno. Il mondo di Twitter si domanda, ancora una volta, chi sia attualmente il miglior portiere italiano

Il primo tempo di Alessio Cragno non è passato inosservato. Grazie alle sue parate, il Cagliari è riuscito a chiudere la prima frazione di gioco contro l’Inter in vantaggio.

Alla fine, però, l’ottima prestazione dell’estremo difensore, non è servita a nulla visto che l’Inter è riuscita a ribaltare il risultato ma gli interventi del classe 1994 dei sardi hanno fatto scatenare i tifosi sui social.

Tanti i paragoni con Gigio Donnarumma, che a sorpresa è così finito in tendenza su Twitter. Tifosi divisi, ad esaltare uno o l’altro portiere ma allo stesso tempo alcuni sostenitori del Milan si sono anche preoccupati nel vedere il nome del loro idolo in tendenza sul noto social.

Il pensiero è subito andato ad un infortunio. Fortunatamente nulla di tutto ciò, Donnarumma – stasera contro il Parma – sarà regolarmente al suo posto a difendere i pali dei rossoneri e magari a provare a convincere chi ancora non è totalmente convinto della sua grande.

Entro ora su twitter, leggo "Donnarumma" in tendenza e inizio a bestemmiare pensando a qualche infortunio. Vado a vedere e invece erano solo finti milanisti tipo frapol & co che lo paragonavano in negativo a un portiere 26enne che gioca in una provincialehttps://t.co/9o9WlL0tQm

— Alessandro (@AleCicchitti96) December 13, 2020