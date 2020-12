Milan-Parma, formazioni ufficiali: torna Bennacer

Le formazioni ufficiali di Milan-Parma, valevole per l’undicesimo turno di Serie A. Ecco le scelte di Stefano Pioli

Dopo il massiccio turnover in Europa League contro lo Sparta Praga, Stefano Pioli torna ad affidarsi ai titolatissimi. Per la sfida contro il Parma, valevole per l’undicesima giornata di Serie A, il mister rilancia Brahim Diaz e Castillejo, lasciando in panchina Hauge. Torna anche Bennacer, panchina per Tonali.

Al centro dell’attacco del Milan torna Ante Rebic. Liverani si affida al tridente Brunetta, Cornelius e Gervinho

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Duarte, Musacchio, Kalulu, Conti, Krunic, Tonali, Saelemaekers, Leao, Diaz.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Gervinho, Cornelius. Allenatore: Liverani.

A disposizione: Colombi, Balogh, Pezzella, Valenti, Busi, Brugman, Cyprien, Sohm, Camara, Nicolussi Caviglia, Brunetta, Inglese.