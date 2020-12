Milan-Parma Memories | 11 aprile 1999: rimonta scudetto firmata Maldini-Ganz

Il ricordo di un successo del Milan a San Siro contro il Parma che fu determinante nella corsa scudetto 98-99.

Oggi il Milan torna a sfidare il Parma, in un match che sulla carta sembrerebbe alla portata visti i tanti punti di differenza in classifica.

Ma i ducali a San Siro hanno spesso spaventato il Diavolo, soprattutto negli anni in cui la società parmense era tra le realtà più forti e affascinanti della Serie A.

La redazione di MilanLive.it ricorda oggi un precedente storico, risalente alla stagione 1998-99. Quella dello Scudetto targato Alberto Zaccheroni.

Milan-Parma 2-1: vittoria decisiva per il 16° Scudetto

La gara in questione si disputò l’11 aprile 1999. Da una parte il Milan di Zaccheroni, alla caccia di punti per coltivare il sogno Scudetto. Dall’altra il forte Parma di Alberto Malesani, futuro trionfatore della Coppa Uefa.

Un vero scontro fra titani a San Siro, dominato nel primo tempo dalla formazione ospite. Un Parma bello, spigliato e sempre pericoloso faceva valere tutta la sua predominanza tattica.

Non a caso Abel Balbo al 39′ minuto portava in vantaggio gli emiliani, beffando Abbiati con un tiro-cross sul primo palo. Risultato assolutamente meritato, viste le difficoltà milaniste.

Nella ripresa però scattava l’orgoglio Milan, anche grazie all’intuizione di Zaccheroni: subito fuori un invisibile Bierhoff e dentro Maurizio Ganz, il guizzante bomber di scorta.

Il Diavolo tirò fuori una prestazione coraggiosa e letale, arrivando al pareggio con Paolo Maldini. Il capitano beffava l’amico Buffon con un destro secco al 59′.

La rimonta veniva completata proprio da Ganz. Al 72′ lancio lungo di Giunti e giocata da centravanti di razza del neo-entrata, che superava Buffon in uscita prima di depositare in scivolata il pallone in rete.

Una rete rimasta nella storia quella di Ganz, che permise al Milan di vincere un match difficilissimo ed avvicinare la capolista Lazio, quella domenica sconfitta nel derby contro la Roma.

I due marcatori di quel Milan-Parma sono tuttora elementi importanti del club rossonero: Maldini è l’attuale direttore dell’area tecnica, mentre Ganz è l’allenatore della formazione femminile.

Il tabellino di Milan-Parma 2-1:

MILAN (3-4-1-2): Abbiati; Sala, Costacurta, Maldini; Ba, Giunti (73′ Ngotty), Ambrosini, Guly; Boban (76′ Donadoni); Bierhoff (46′ Ganz), Weah. All: Zaccheroni.

PARMA (4-4-2): Buffon; Thuram (57′ Sartor), Cannavaro, Sensini, Benarrivo (78′ Vanoli); Fuser, Baggio, Veron (66′ Stanic), Fiore; Balbo, Crespo. All: Malesani.

Arbitro: De Santis di Tivoli.

Marcatori: 39′ Balbo, 59′ Maldini, 72′ Ganz.