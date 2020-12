Ufficiale, Borini in Turchia: raggiunge un altro ex Milan

Borini è un nuovo giocatore del Karagümrük, squadra in cui milita anche Biglia. I due ex Milan si ritroveranno ancora come compagni.

Dopo mesi da svincolato, Fabio Borini ha trovato una nuova squadra. Proprio oggi è stato ufficializzato il suo trasferimento in Turchia.

L’ex esterno del Milan ha firmato con il Karagümrük, squadra nella quale è approdato anche Lucas Biglia mesi fa. I due sono stati compagni di squadra in maglia rossonera e lo saranno nuovamente adesso.

Borini nella scorsa stagione aveva iniziato con il Milan e poi nel mercato di gennaio 2020 si era trasferito all’Hellas Verona. Il contratto semestrale che lo legava al club veneto non è stato prolungato e dunque il calciatore 29enne è rimasto senza squadra.

Dopo varie indiscrezioni sul suo futuro, oggi è arrivata la notizia ufficiale del passaggio al Karagümrük, nono nella classifica della Super Lig. Borini in Turchia spera di riuscire a dare un contributo importante. Ad aiutarlo nell’inserimento nell’ambiente non solo Biglia, ma anche il connazionale Emiliano Viviano. Il portiere ex Sampdoria è un altro che ha accettato nei mesi scorsi l’offerta del club turco.