Haaland su Hauge: “Talento vero, è in un bellissimo club”

Haaland spende parole di elogio per l’amico Hauge, ecco le sue dichiarazioni sull’esterno del Milan.

Intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport, Erling Haaland ha avuto modo di parlare anche del suo amico Jens-Petter Hauge. L’attaccante, accostato ai rossoneri proprio in queste ultime ore, ha speso belle parole per l’esterno rossonero. I due hanno trascorso anni insieme nelle selezioni giovanili della Norvegia.

Ecco di seguito le sue parole du Hauge e, in generale, anche sul Milan: “Un vero talento, ha grande potenziale e sono felice perché gioca in un bel club come il Milan, in un campionato bellissimo come la Serie A. Lui è davvero forte, sono contento della sua crescita, è un mio amico“.