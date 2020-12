Infortunio Bennacer, lesione al bicipite femorale: le ultime news

L’esito degli esami di Bennacer, infortunatosi ieri in Milan-Parma. 2020 finito per il centrocampista algerino.

Ismael Bennacer si è infortunato nel corso di Milan-Parma. Oggi si è sottoposto agli esami consueti, i quali hanno riportato una “lesione del muscolo bicipite femorale destro che verrà rivalutata fra 10 giorni“. Un duro colpo per Stefano Pioli, che dovrà fare a meno di lui per qualche settimana. Sicuramente lo rivedremo in campo soltanto nel 2021.

Un’altra brutta notizia per Pioli dopo quella di Gabbia, che si è infortunato al ginocchio. Spazio quindi a Sandro Tonali che scenderà in campo da titolare in queste ultime tre partite del 2020, a partire da quella di mercoledì contro il Genoa di Rolando Maran. Insieme a lui chiaramente Franck Kessie. L’altra alternativa è Rade Krunic, che però non convince.

Come per Gabbia, anche in questo caso Maldini e Massara devono fare valutazioni in chiave calciomercato. Forse a gennaio servirebbe un altro centrocampista per dare il cambio ai titolari. Gli impegni sono tanti, il Milan vuole arrivare fino in fondo a tutte le competizioni. Urgono ricambi!