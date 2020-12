Sorteggio Europa League 2020-2021: Milan con la Stella Rossa

Diretta live del sorteggio dei Sedicesimi di Europa League 2020/2021: le avversarie di Milan, Napoli, Roma e tutti gli altri accoppiamenti.

Archiviata la fase a gironi, è tempo di sorteggi dei Sedicesimi di Finale dell’Europa League 2020/2021. Le squadre italiane (Milan, Napoli e Roma) sono tutte ancora in corsa e sono inserite in prima fascia per essere arrivate prime nei rispettivi gruppi.

Il sorteggio comprende riguarda 32 squadre: le 12 vincitrici dei gironi, le 12 arrivate seconde più le 8 squadre provenienti dalla Champions League, terze classificate nei rispettivi gruppi. Il 18 febbraio 2021 si disputeranno i match di andata e il 25 febbraio quelli di ritorno.

Europa League, sorteggio Sedicesimi: fasce e regole

TESTE DI SERIE: Arsenal (ING), Ajax (OLA), Bayer Leverkusen (GER), Bruges (BEL), Dinamo Zagabria (CRO), Hoffenheim (GER), Leicester (ING), Manchester United (ING), Milan (ITA), Napoli (ITA), PSV Eindhoven (OLA), Rangers (SCO), Roma (ITA), Shakhtar Donetsk (UCR), Tottenham (ING), Villarreal (SPA).

NON TESTE DI SERIE: Anversa (BEL), Benfica (POR), Braga (POR), Dynamo Kiev (UCR), Granada (SPA), Krasnodar (RUS), Lille (FRA), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Molde (NOR), Olympiacos (GRE), Real Sociedad (SPA), Salisburgo (AUS), Slavia Praga (CZE), Stella Rossa (SRB), Wolfsberger (AUS), Young Boys (SVI).

Il regolamento prevede che:

nessuna squadra potrà essere accoppiata con un’altra già affrontata nel girone;

non si può sfidare un club appartenente alla stessa federazione nazionale;

le teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa.

Sedicesimi Europa League: live sorteggio completo

Alle ore 13 a Nyon (Svizzera) parte il sorteggio dei Sedicesimi di Finale di Europa League 2020/2021. Di seguito tutti gli accoppiamenti: