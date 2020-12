Milan in ansia: esami per Bennacer e Gabbia

Il Milan è in ansia per le condizioni di Ismael Bennacer e Matteo Gabbia. Il difensore e il centrocampista si sono infortunati ieri contro il Parma

C’è apprensione in casa Milan per le condizioni di Ismael Bennacer e Matteo Gabbia. Il difensore ha lasciato il campo della sfida di San Siro, contro il Parma, dopo pochi secondi per un problema al ginocchio. La speranza è che non siano interessati i legamenti.

Il centrocampista, che già nei giorni scorsi aveva accusato dei guai muscolari, è, invece, uscito per un infortunio al flessore della coscia destra.

Nel pomeriggio sia l’italiano che l’algerino si sottoporranno agli esami del caso per capire l’entità dei loro infortuni.