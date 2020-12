Paquetà, che elogi dopo PSG-Lione: “Piede fatato e combattente”

In Francia parole tanto positive per Paquetà dopo la vittoria del Lione contro il PSG. L’ex Milan ha giocato molto bene a Parigi in Ligue 1.

La scorsa stagione trascorsa al Milan è stata un disastro, ma Lucas Paquetà sta provando a rilanciarsi in Francia. E nell’ultima partita del “suo” Lione contro il Paris Saint-Germain è stato un ottimo protagonista.

Infatti, il centrocampista brasiliano ha dato un contributo positivo alla vittoria della squadra di Rudi Garcia. È partito titolare come mezzala nel 4-3-3 dell’ex allenatore della Roma e ha disputato 88 minuti di buon livello.

L’Equipe esalta Paquetà

Il noto quotidiano L’Equipe ha premiato la sua prestazione con un voto altissimo, 8, motivando così l’elevata valutazione: «Oltre a un piede fatato, il brasiliano ha anche mostrato il suo lato da combattente. Una fame incredibile e uno spirito da pugile. È il catalizzatore del gioco con le sue percussioni incessanti e i suoi combattimenti corpo a corpo».

Il giudizio su Paquetà sorprende pensando a quello che è stato il suo rendimento nella scorsa stagione. Negli ultimi mesi al Milan non si sono viste affatto le qualità evidenziate da L’Equipe dopo PSG-Lione. L’ex Flamengo ha deluso molto, dopo che agli inizi in rossonero aveva sorpreso positivamente per qualità e determinazione in campo. Il trasferimento in Francia forse gli farà bene.