Rinnovo Donnarumma, parla Raiola: l’agente non si sbilancia

Le parole di Raiola ai microfoni di Sky Sport sul rinnovo di Donnarumma, ecco le sue dichiarazioni in merito.

Mino Raiola è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il noto procuratore ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, e come sempre lo ha riempito di belle parole. Ma c’è stata l’occasione anche per parlare del rinnovo di Donnarumma, uno dei casi più spinosi che Maldini e Massara dovranno affrontare. Ecco le sue dichiarazioni in merito che lasciano ampio spazio alle interpretazioni: