Scaricato da Simeone: ritorno di fiamma del Milan

Simeone e l’Atletico Madrid sono pronti a rispedire al mittente Lucas Torreira, che potrebbe così far ritorno in Italia. Il Milan monitora la situazione

Paolo Maldini e Frederic Massara si sono detti pronti a cogliere ogni opportunità che il mercato potrebbe presentargli. Non è un segreto che la priorità in casa Milan sia il difensore centrale. Stefano Pioli ha assoluta necessità di un calciatore che possa affiancare Kjaer, Romagnoli e Gabbia ma non sono esclusi altri rinforzi in altri settori del campo.

Il tecnico, i mesi scorsi, aveva chiesto con decisione l’acquisto di un quarto centrale di centrocampo. L’infortunio di Bennacer, che tornerà sono col nuovo anno, e la diffida di Franck Kessie fa emergere un problema irrisolto.

Opportunità Torreira

Difficile che vengano spesi dei soldi per un centrocampista ma – come dicevamo – si guarderà alle opportunità, che il mercato potrà offrire. Una di queste potrebbero essere Lucas Torreira.

L’uruguaiano, accostato al Milan nei mesi scorsi, si è trasferito all’Atletico Madrid ma l’avventura in Spagna non sta decollando, tanto che non è da escludere un suo ritorno all’Arsenal, solo momentaneo.

L’ex Sampdoria, che conosce bene il nostro campionato, sarebbe certamente un rinforzo ideale per i rossoneri. Attenzione, però, alla concorrenza del Torino, con Giampaolo che spinge per allenare nuovamente il suo pupillo.